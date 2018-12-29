Нестор Шуфрич: вероятность второго тура "Тимошенко – Бойко" огромная [ Редактировать ]
Вероятность второго тура "Тимошенко - Бойко" огромная. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "NewsOne".
По словам политика, вероятность того, что во второй тур президентских выборов выйдет Юрий Бойко и Юлия Тимошенко чрезвычайно высока.
"Вероятность второго тура "Тимошенко - Бойко" огромная, ведь ради этого и объединилось одно крыло "Оппозиционного блока" с партией "За життя". Вы помните очень сложное и нестандартное решение Вадима Рабиновича, который снял свою кандидатуру и предложил поддержать Юрия Бойко. Он сказал, что в стране, где сегодня провоцируется конфликт между православными, он как человек, исповедующий иудаизм, не имеет морального права в случае избрания президентом выступать арбитром в таком непростом вопросе. И то, что власть была страшно напугана, стало понятно мгновенно», – отметил оппозиционный политик.
Нестор Шуфрич считает, что когда Юрий Бойко и Вадим Рабинович заявили об объединении, страх власти проявился в полной мере.
"Никто реально не верил, что Рабинович и Бойко договорятся. Все были уверены, что если не объединится весь "Оппозиционный блок", то частичное объединение невозможно. И когда и Бойко, и Медведчук, и Рабинович увидели, что часть "Оппозиционного блока" не идет на объединение, то понятно, что надо было принимать решение и брать на себя ответственность", – рассказал народный депутат.
Политик отметил, что поддержка украинцами "Оппозиционной платформы - За жизнь" хорошо видна по результатам социологических исследований.
Я хочу отдать должное мудрости украинцев, которые четко определили, что такое "Оппозиционная платформа - За жизнь", а что такое остатки "Оппозиционного блока". Во всех соцопросах присутствует и "Оппозиционный блок", который имеет порядка 1,5%. А ,"Оппозиционная платформа - За жизнь" которую возглавляют Бойко и Рабинович, уже сегодня на втором месте. И я уверен, что к осени наша политическая платформа будет претендовать уже на первое место. Что касается шансов Юрия Бойко бороться за звание президента во втором туре, я считаю их более чем вероятными, ведь уже сегодня его поддерживает более трети населения страны", - подчеркнул Нестор Шуфрич.
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