А українськи соціологи досліджують думки співгромадян щодо майбутніх президентських перегонів. І намагаються встановити лідерів електоральних симпатій. Отже, хто в авангарді? - у стислій довідці.

Серед громадян, які планують голосувати на виборах, лідером рейтингів залишається Юлія Тимошенко з показником 16,1%. На другому місці - Петро Порошенко, його рейтинг зріс до 13,8%. Далі в списку - Володимир Зеленський - 8,8%. До п'ятірки лідерів увійшов засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. За нього готові віддати голоси 8,4% опитаних українців. Далі Олег Ляшко - у нього 6,9%.

А за результатами центру "Социс", якби вибори президента відбувалися найближчої неділі, Юлія Тимошенко набрала б 14,4%, а Петро Порошенко - 10,8%. На третьому місці - Володимир Зеленський з результатом 9,4%. Далі Анатолій Гриценко й Олег Ляшко - 7,2 та 7,1% відповідно. За засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка віддали б свої голоси 6% виборців.