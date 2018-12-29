Негода у США забрала життя шістьох людей [ Редактировать ]
Шестеро людей загинули унаслідок негоди в США. Снігопадами накрило Північну та Південну Дакоту, Небраску та Мінесоту. У Канзасі скасували й перенесли тисячі рейсів.
Про перебої у роботі аеропортів попередили й мешканців великих міст - Нью-Йорка, Атланти й Філадельфії. А в південних штатах - Луїзіані та Міссісіпі пройшли потужні зливи. Там влада вже оголосила надзвичайний стан.
Через загрозу повені в зоні ризику 50 мільйонів людей.
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