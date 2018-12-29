Через загрозу повені в зоні ризику 50 мільйонів людей

Шестеро людей загинули унаслідок негоди в США. Снігопадами накрило Північну та Південну Дакоту, Небраску та Мінесоту. У Канзасі скасували й перенесли тисячі рейсів.

Про перебої у роботі аеропортів попередили й мешканців великих міст - Нью-Йорка, Атланти й Філадельфії. А в південних штатах - Луїзіані та Міссісіпі пройшли потужні зливи. Там влада вже оголосила надзвичайний стан.

Через загрозу повені в зоні ризику 50 мільйонів людей.