Напередодні вночі невідомі літаки завдали потужних ударів по військових базах сирійської армії поблизу Дамаска. Там помітні серйозні руйнування, є вбиті й поранені. Дамаск звинувачує Ізраїль. Москва при цьому повідомляє, що майже всі ізраїльські бомби й ракети були знищені системою С-300. У Єрусалимі спростовують: мовляв, усі намічені цілі були вражені.

Потужні вибухи прогриміли вночі в передмісті Дамаска. Там розташована база ВПС Сирії. Свідки зазначили, що вибухи були сильнішими, ніж зазвичай - під час бомбардувань. За деякими даними, могли здетонувати боєприпаси, що зберігалися на атакованих складах.

Сирійська ППО негайно відкрила вогонь у відповідь. Чи влучно - сказати важко, але одна з ракет вразила будівлю в Сирії. Це сталося через помилку системи наведення. Інша цілі не знайшла, але увійшла в повітряний простір Ізраїлю. Для її перехоплення армія задіяла свою систему протиповітряної оборони.

"Был произведен выстрел из системы С-300, но противоракетная система Хец, израильской разработки удачно уничтожила сирийскую ракету, которая вышла за пределы Дамаска", - говорить Олександр Грінберг, арабіст.

Дамаск звинуватив у нападі Ізраїль. За даними сирійських організацій, однією з головних цілей була делегація іранських військових. Вони прибули до авіабази і одразу після приземлення їхнього літака було завдано удару. Але могли бути і інші цілі, можливо, і склади зі зброєю.

"Если Хезболла и Иран будут поставлять в Сирию или Ливан высокоточное вооружение, ракеты, которое представляет серьезную угрозу для Израиля, а речь идет о высокоточных ракет с системами наведения по GPS, то Израиль предпримет все необходимые меры, чтобы купировать эту угрозу", - говорить Олександр Грінберг, арабіст.

Російські джерела інформують: для відбиття атаки сирійці задіяли системи С-300, які нещодавно надала Москва. Російські МЗС і Міністерство оборони вибухнули гнівними заявами про провокаційні дії ізраїльських військових і створені загрози для пасажирських літаків. Втім, багато експертів вважають, що таку реакцію викликало саме невдале застосування розрекламованого С-300, тим більше Росія напередодні підписала контракти про його продаж.

"Исходя из сообщений российских СМИ были сбиты 87% израильских ракет. Если же были запущены 14 ракет, а 87% сбиты, то как же поражены 7 целей полностью. Вопрос стоит так: работают ли вообще С-300, и эффективны ли они против израильских атак", - говорить Марк Бабот, військовий експерт.

С-300 доставили в Сирію після інциденту з літаком ІЛ-20, який збили сирійські зенітники. Російське командування оголосило, що тепер комплекси ППО захищатимуть небо над Сирією. Єрусалим відреагував стримано, заявивши, що виконуватиме свої завдання, але з урахуванням нової загрози.

За неофіційними даними, одна з установок С-300, яка відкрила вогонь по ізраїльських літаках була негайно розбомблена. Можливо, цим і пояснюється така нервова реакція Москви на останній напад. Зброя, якою Росія лякала своїх супротивників, виявилася безсилою проти високотехнологічних ізраїльських ВПС.