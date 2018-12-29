Дамаск звинувачує Ізраїль у бомбардуванні військових баз Сирії [ Редактировать ]
Напередодні вночі невідомі літаки завдали потужних ударів по військових базах сирійської армії поблизу Дамаска. Там помітні серйозні руйнування, є вбиті й поранені. Дамаск звинувачує Ізраїль. Москва при цьому повідомляє, що майже всі ізраїльські бомби й ракети були знищені системою С-300. У Єрусалимі спростовують: мовляв, усі намічені цілі були вражені.
Потужні вибухи прогриміли вночі в передмісті Дамаска. Там розташована база ВПС Сирії. Свідки зазначили, що вибухи були сильнішими, ніж зазвичай - під час бомбардувань. За деякими даними, могли здетонувати боєприпаси, що зберігалися на атакованих складах.
Сирійська ППО негайно відкрила вогонь у відповідь. Чи влучно - сказати важко, але одна з ракет вразила будівлю в Сирії. Це сталося через помилку системи наведення. Інша цілі не знайшла, але увійшла в повітряний простір Ізраїлю. Для її перехоплення армія задіяла свою систему протиповітряної оборони.
"Был произведен выстрел из системы С-300, но противоракетная система Хец, израильской разработки удачно уничтожила сирийскую ракету, которая вышла за пределы Дамаска", - говорить Олександр Грінберг, арабіст.
Дамаск звинуватив у нападі Ізраїль. За даними сирійських організацій, однією з головних цілей була делегація іранських військових. Вони прибули до авіабази і одразу після приземлення їхнього літака було завдано удару. Але могли бути і інші цілі, можливо, і склади зі зброєю.
"Если Хезболла и Иран будут поставлять в Сирию или Ливан высокоточное вооружение, ракеты, которое представляет серьезную угрозу для Израиля, а речь идет о высокоточных ракет с системами наведения по GPS, то Израиль предпримет все необходимые меры, чтобы купировать эту угрозу", - говорить Олександр Грінберг, арабіст.
Російські джерела інформують: для відбиття атаки сирійці задіяли системи С-300, які нещодавно надала Москва. Російські МЗС і Міністерство оборони вибухнули гнівними заявами про провокаційні дії ізраїльських військових і створені загрози для пасажирських літаків. Втім, багато експертів вважають, що таку реакцію викликало саме невдале застосування розрекламованого С-300, тим більше Росія напередодні підписала контракти про його продаж.
"Исходя из сообщений российских СМИ были сбиты 87% израильских ракет. Если же были запущены 14 ракет, а 87% сбиты, то как же поражены 7 целей полностью. Вопрос стоит так: работают ли вообще С-300, и эффективны ли они против израильских атак", - говорить Марк Бабот, військовий експерт.
С-300 доставили в Сирію після інциденту з літаком ІЛ-20, який збили сирійські зенітники. Російське командування оголосило, що тепер комплекси ППО захищатимуть небо над Сирією. Єрусалим відреагував стримано, заявивши, що виконуватиме свої завдання, але з урахуванням нової загрози.
За неофіційними даними, одна з установок С-300, яка відкрила вогонь по ізраїльських літаках була негайно розбомблена. Можливо, цим і пояснюється така нервова реакція Москви на останній напад. Зброя, якою Росія лякала своїх супротивників, виявилася безсилою проти високотехнологічних ізраїльських ВПС.
по теме
Авіація Ізраїлю нанесла удар по об'єктам у Сирії
Ізраїль обстріляли ракетами з території Сирії. Атаку відбила система протиповітряної оборони
Ізраїль накрило ракетним обстрілом
Ізраїль обстріляли ракетами з території Сирії. Атаку відбила система протиповітряної оборони. Ніхто не постраждав
Израиль отбил ракетную атаку Сирии
Армия обороны Израиля сообщила, что системы противовоздушной обороны страны отбили атаку
Туреччина активно стягує до кордонів Сирії важке озброєння
На тлі виведення американських військ Туреччина почала активно стягувати до кордонів Сирії важке озброєння. Так Анкара готується до наступальної операції проти курдських загонів
Армия США выполняла работу вместо России - Трамп
Армия Соединенных Штатов Америки в Сирии исполняла работу вместо России