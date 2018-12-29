Перевірку декларацій доходів та майна нардепа і президента Федерації футболу України Андрія Павелка завершено. Відповідне рішення сьогодні затвердили в НАЗК. Проте зміст самого рішення поки що залишається невідомим. Деталі розкаже Ірина Розова.

119 питань майже за півгодини приблизно по 15 секунд на питання. В такому режимі відбулось останнє в цьому році засідання НАЗК. Натомість оперативність щодо перевірки декларації народного депутата та президента Федерації футболу Андрія Павелка в діях антикорупціонерів не спостерігається. Та що там оперативність - навіть у дедлайн не вклалися.

"В мае 2018 года были составлены протоколы о нарушениях и НАЗК уже должен был рассмотреть и принять решение в течение 90 дней. Уже больше полугода никаких действий нет. Мы, как общественники, хотим привлечь внимание и правоохранительных органов и СМИ, что здесь в НАЗК творится беззаконие", - говорить Денис Шинкаренко, голова ГО "Стоп нелегал".

За результатом перевірки доходів Павелка інспектори НАЗК виявили ознаки незаконного збагачення на суму понад 27 мільйонів гривень, а також подання недостовірних даних щодо доходів від продажу нерухомості та витрат на розкішний відпочинок за кордоном. Але проект рішення з результатами розслідування голова агентства Олександр Мангул чомусь довго не підписував.

"По решению всех инспекторов есть подтверждение о том, что есть коррупционная составляющая, нет только подписи Мангула. Видимо, Мангул заинтересован в каких-то других делах", - говорить Денис Шинкаренко, голова ГО "Стоп нелегал".

Несподівано в ситуацію втрутилися представники Федерації футболу України. Виконавчий комітет спрямував заяву до президента України, Верховної Ради, Кабміну та навіть першого президента України Леоніда Кравчука. У заяві ФФУ називає матеріали ЗМІ - гібридною інформаційною війною та просить державу не втручатись у справи федерації, бо через це вона може потрапити під санкції FIFA.

Неодноразово активісти заявляли про безпідставне затягування перевірки декларацій Павелка. Зрештою рішення стосовно перевірки декларацій Андрія Павелка ухвалили. Але зміст його поки що не оприлюднили.

"Наразі зміст рішень повідомити не можу, треба дочекатись публікації їх, і в самих рішеннях буде зміст і результат", - заявив Богдан Церковняк, керівник прес-служби НАЗК.

Голова НАЗК Олександр Мангул коментар журналістам щодо перевірки доходів Павелка так і не дав. І навіть не звернув увагу на громадськість.

Чи ухвалили на засіданні саме те рішення, проект якого було оприлюднено раніше, - поки що не відомо.