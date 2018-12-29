Во двор одного из жителей села Замагора, что в Карпатах, упал метеорит, едва не спалив гараж мужчины.

Сначала горец Богдан испугался и подумал, что кто-то мог бросить во двор гранату. Он отметил что грохот сопровождался ярким светом. Мужчина выбежал на улицу, чтобы выяснить, что произошло, и увидел как горит гараж. Об этом пишет УНИАН.

Потушив огонь, Богдан нашел камень весом около двух килограмм. Проанализировав информацию из интернета, мужчина выяснил, что камень может иметь космическое происхождение. Журналисты проконсультировались с учеными из Технического университета нефти и газа.

Там подтвердили, что камень - действительно метеорит. Находка оказалась хандритом - самым распространенным типом каменных метеоритов. Ученый отметил, что в его составе есть никель, поэтому небольшой по размеру он имеет такой вес. Сейчас находку передали в музей гуцульской магии.

Ранее мы писали о том, что метеорит упал на дом.