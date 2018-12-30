Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщает, что 29 декабря дважды поступил звонок с сообщением о "минировании" Малиновского районного суда.

Оба раза все посетители и сотрудники суда были эвакуированы. Помещение суда проверяла следственно-оперативная группа силовиков и кинологи.

Сообщения не подтвердились. Полиция устанавливает личность звонившего.

Ранее также в Киеве "заминировали" несколько судов.