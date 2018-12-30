В Одессе дважды за день "заминировали" здание суда [ Редактировать ]
Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщает, что 29 декабря дважды поступил звонок с сообщением о "минировании" Малиновского районного суда.
Оба раза все посетители и сотрудники суда были эвакуированы. Помещение суда проверяла следственно-оперативная группа силовиков и кинологи.
Сообщения не подтвердились. Полиция устанавливает личность звонившего.
Ранее также в Киеве "заминировали" несколько судов.
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