В Венесуэле произошло ДТП при участии 13 автомобилей, в результате чего погиб один человек.

34 человека получили ранения, передает El Universal.

Сообщается, что автобус во время движения на большой скорости потерял управление и сбил другой автобус и несколько легковых автомобилей.

Пострадавших доставляли в больницы на легковых авто.

Напомним, что в Шотландии в результате ДТП пострадали более 20 человек.