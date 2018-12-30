В Венесуэле в результате жуткого ДТП столкнулись 13 автомобилей [ Редактировать ]
В Венесуэле произошло ДТП при участии 13 автомобилей, в результате чего погиб один человек.
34 человека получили ранения, передает El Universal.
Сообщается, что автобус во время движения на большой скорости потерял управление и сбил другой автобус и несколько легковых автомобилей.
Пострадавших доставляли в больницы на легковых авто.
Напомним, что в Шотландии в результате ДТП пострадали более 20 человек.
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