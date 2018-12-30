В России произошла авиакатастрофа (фото, видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 декабря, в российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет. В катастрофе погибло все 4 человека, находившихся на борту.
Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Бурятии.
Спасатели потушили пожар вертолета, который вспыхнул после аварии. На месте работает психолог.
В поселке Верхняя Березовка, в пригороде Улан-Удэ вертолет Robinson R-44 потерпел крушение при взлете.— Телемастер Игорь (@Telemaster68) 30 декабря 2018 г.
В кабине находились четыре человека. Никому из них спастись не удалось.
Ммашина рухнула на территорию базы отдыха, после чего загорелась.
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По данным российских СМИ, вертолет принадлежал местному бизнесмену. Находился ли он на борту - пока неизвестно.
В Улан-Удэ разбился частный вертолет, 4 человека погибли pic.twitter.com/UZNjaVKoOD— Виктория Галкина (@viktoriaq12) 30 декабря 2018 г.
Причины падения вертолета тоже остаются неизвестными. На месте работают правоохранители.
Напомним, в Атланте самолет упал на футбольное поле.
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