В воскресенье, 30 декабря, в российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет. В катастрофе погибло все 4 человека, находившихся на борту.

Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Бурятии.

Спасатели потушили пожар вертолета, который вспыхнул после аварии. На месте работает психолог.

В поселке Верхняя Березовка, в пригороде Улан-Удэ вертолет Robinson R-44 потерпел крушение при взлете.

В кабине находились четыре человека. Никому из них спастись не удалось.

Ммашина рухнула на территорию базы отдыха, после чего загорелась.

, pic.twitter.com/4dlXr9QEyf — Телемастер Игорь (@Telemaster68) 30 декабря 2018 г.

По данным российских СМИ, вертолет принадлежал местному бизнесмену. Находился ли он на борту - пока неизвестно.

В Улан-Удэ разбился частный вертолет, 4 человека погибли pic.twitter.com/UZNjaVKoOD — Виктория Галкина (@viktoriaq12) 30 декабря 2018 г.

Причины падения вертолета тоже остаются неизвестными. На месте работают правоохранители.

Напомним, в Атланте самолет упал на футбольное поле.