В Харькове под стенами девятиэтажного дома обнаружили 15-летнюю девушку с сильными ранениями. По данным местной полиции, подросток при загадочных обстоятельствах выпала из окна девятого этажа.

Инцидент произошел на улице Бучмы 29 декабря в 21:45.

Какое-то время девушка подавала признаки жизни. Ее успели госпитализировать, но несмотря на все усилия медиков, девушка от полученных ранений скончалась утром 30 декабря.

Мать погибшей узнала обо всем, когда ее дочь не пришла с прогулки в 21.00. женщина отправилась ее искать и встретила сотрудников полиции.

Не так давно жители 14-этажки в Кривом Роге обнаружили около 9 утра между подъездами тела молодой женщины и маленького ребенка, по виду 3-4 лет. Позже выяснилось, что женщина – мать малыша.