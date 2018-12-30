У Запоріжжі сьогодні урочисто відкрили мурал єдності різних поколінь захисників України. Присвятили подію - сторіччю української революції. На величезній стіні три постаті. Перша - збірний образ запорізького козака. Друга - боєць сучасної української армії. А поміж ними - постать історична. Полковник армії УНР Петро Болбочан. Саме його дивізія у 1918 здійснила успішний похід на Крим і підняла у Севастополі прапор України.

Працювали над масштабним малюнком упродовж кількох тижнів. Планується, що цей стінопис започаткує низку арт-об'єктів патріотичного спрямування.

"В грудні 17- в січні 18 саме тут, в старому Олександрівську, відбувались бої між представниками української влади і російських більшовиків. На жаль, тоді ми програли. Але після встановлення влади більшовиків тимчасово саме в Олександрівську почалися репресії, розстріли інтелігенції, заборона церкви. Тобто маємо пам'ятати - не згуртувавшись, пропускаємо ворога і потім знищується українська культура", - говорить Владислав Мороко, директор департаменту культури Запорізької обладміністрації.