Туреччина підтримує територіальну цілісність Сирії. Однак турецькі війська залишать країну тільки після повного знищення терористичних організацій на її території. Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

За його словами, головна мета турецької воєнної операції на півночі Сирії - повністю звільнити регіон від терористів. Тож вона не обмежиться тільки штурмом міста Манбідж. Також Ердоган спростував інформацію про перехід міста в руки сирійського уряду.

"Наша головна мета - дати відсіч курдським "Загонам народної самооборони". Ми проти поділу Сирії. І прагнемо лише виведення терористичних організацій з регіону. Щойно ми досягнемо цієї мети - місія Туреччини в Сирії завершиться", - заявив Реджеп Ердоган, президент Туреччини.