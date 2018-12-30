Не оминули мітинги й Сербію. У Белграді тисячі людей вийшли на протест проти президента Александара Вучича і його Сербської прогресивної партії.

Протестувальники пройшли центром столиці, скандуючи: "Вучич - злодій". Демонстранти вимагали незалежності для ЗМІ та припинення нападів на журналістів і опозиційних політиків.

Подібні протести проходять у Сербії вже четверті вихідні поспіль. Найбільша акція очікується 16 січня - у річницю вбивства в Косові сербського політика Олівера Івановича.

"Люди вийшли сьогодні на вулиці, тому що їм остогидли несправедливість, корупція, жорстокість і здирництво. Вони вже ситі цим по горло. На жаль, у нашій країні з усіма бідами неможливо боротись за допомогою правових інституцій. Їх, вважайте, не існує. Саме тому сьогодні на вулиці вийшло стільки людей", - говорить Вук Єремич, лідер сербської опозиції.