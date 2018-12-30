Боротьба за "Патріотику". Понад рік тривало протистояння довкола будівництва житлового комплексу на столичних Осокорках. І зрештою - інвесторам вдалося відстояти законне право на зведення житла. Як це було - розкаже Даніїл Снісар.

Тітушки, криваві бійки, знищення будівельної техніки. Граючи на емоціях місцевих жителів - псевдоактивисти неодноразово атакували будмайданчик "Патріотики на озерах". У такий спосіб, начебто, переймалися питанням екології. Та згодом інвестори з'ясували: підбурювали людей деякі столичні депутати. Руками людей намагалися позбавити "Аркада-будівництво" законного права на цю землю.

"Эти политики и люди не думают о том, что страдают семьи, которые уже купили квартиры. Что делать? И почему эти активисты сейчас рассказывают - где нам жить?", - говорить Денис Шинкаренко, інвестор.

Члени організації "Екопарк-Осокорки" намагалися скасувати будівництво через суд. На думку юристів: аби просто затягнути час і не дати зайти техніці на будмайданчик. Аргументи захисту виявилися безапеляційними: "Контактбудсервіс" пройшов усі необхідні перевірки, отримав дозвільну документацію на зведення комплексу.

"Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської Міської ради було прийнято рішення саме про відповідність будівництва зазначеного вище об'єкта вимогам містобудівної документації", - говорить Альона Вільгельм, юрисконсульт відділу правової роботи Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві.

У цей час фінансуванням організації "Екопарк-Осокорки", зацікавилась податкова та СБУ. Оперативники провели обшуки у будинку голови "Екопарку" і зрештою, затримали Олександра Пилипенка на подвір'ї власного будинку.

До спроби мирного врегулювання конфлікту вдався сам забудовник. "Аркада-будівництво" вирішила взяти на повне забезпечення - усю рекреаційну територію, обслуговування водойм і створення зелених зон у майбутньому мікрорайоні. При цьому, до обговорення запросили усіх охочих. Та опоненти своєї радикальної позиції не змінили.

Увірвався терпець й у сотень інвесторів, які вклали гроші у будівництво. Вкладники кілька разів з мітингами виходили під столичну адміністрацію, вимагаючи від чиновників захистити родини від рейдерів.

Законність "Патріотики на озерах" тоді підтвердив Віталій Кличко. А комітет міськради вирішив не виносити на розгляд у другому читанні сесії - проект про розірвання угоди на оренду землі.

Згодом, чиновники скликали засідання будівельно-архітектурної ради. За ініціативи компанії-забудовника.

"Це вперше за останні роки, коли забудовник сам приходить на містобудівну раду, для того щоб почути фахову думку фахівців містобудівної ради", - говорить Олександр Свистунов, головний архітектор Києва, голова Департаменту містобудування та архітектури.

Архітектори більшістю підтримали будівництво на Осокорках, як це й передбачено генпланом Києва.

"Безусловно, территорию, как бы не хотелось жильцам сохранить в таком девственном виде - придется осваивать. Это закон развития городов", - говорить Андрій Миргородський, заслужений архітектор України.

"Вважати цілком прийнятним архітектурне планування проекту комплексної забудови житлового масиву Осокорки", - говорить Анатолій Карминський, член президії Будівельної палати України.

Зауваження експертів забудовник пообіцяв врахувати. І представити модернізований проект. Це зроблять вже після новорічних свят.

"Кожен Новий рік - це сподівання на оновлення і шанс зробити те, чого не вдавалося раніше. Ми бажаємо Вам, щоб нарешті, такий шанс став для Вас реальністю. Нехай ці прекрасні, світлі зимові свята принесуть в дім мир, спокій, злагоду і впевненість у майбутньому", - говорить Людмила Горицька, начальник служби зі зв'язків з громадськістю ТОВ "Аркада-будівництво".

До роботи у січні повернуться й будівельники. За планом у них - підготовка земляного покриву до закладання фундаменту під житлові будинки "Патріотики на озерах".