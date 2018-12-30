Чому передплатники найавторитетніших видань США не отримали свіжі випуски газет? Як оптична ілюзія призвела до скандалу з першою леді США. Та навіщо чотирилапі у карнавальних костюмах пробіглися вулицями Мадрида? Про це та інше далі в нашому огляді.

Не встигла Індонезія отямитися від руйнівного цунамі, як її спіткало чергове стихійне лихо. На Балі вночі прокинувся сумнозвісний вулкан "Агунг". Рівень небезпеки на острові підвищили до третього за чотирибальною шкалою. Місцевих жителів і туристів закликали відмовитися від поїздок до сусідніх районів. Востаннє вогняна гора викидала лаву в червні. Та наймасштабніше виверження - сталося торік у грудні.

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22 людини загинули через негоду на Філіппінах. Тропічний шторм "Усман" накрив північно-східне узбережжя країни. Сильні зливи спричинили численні повені та зсуви грунту. Свої домівки були змушені залишити щонайменше 500 місцевих жителів. З міркувань безпеки в регіоні призупинили судноплавство. Відтак у кількох портах заблоковано до 20 тисяч пасажирів.

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Випуск найбільших газет США порушено через кібератаку на друкарню в Лос-Анджелесі. Через комп'ютерний вірус до передплатників не потрапили, зокрема, свіжі видання газет Wall Street Journal, New York Times, Los Angeles Times і San Diego Union-Tribune. Зараз фахівці докладають максимум зусиль, аби усунути проблему. Та процес і досі не завершено.

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Палка красуня. Під час церемонії нагородження на конкурсі краси "Місс Африка" у переможниці зайнялася перука. Поки 24-річна уродженка Конго Доркас Касінде обіймалася з попередньою переможницею, на її перуку впали іскри від піротехнічних апаратів. Дівчина не одразу звернула увагу на полум'я в себе на голові. Її врятували ведуча церемонії та кілька людей, які стрибнули на сцену. Вони миттєво загасили вогонь, і захід продовжився.

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Вийшла без штанів. Переглянувши відео, на якому зафіксовано момент виходу президентського подружжя з приватного літака - користувачі мережі подумали, що перша леді США забула надягнути штани. Усе - через оптичну ілюзію. На перший погляд здається, що Меланія вийшла в короткому зеленому пальті з голими ногами. Згодом з'ясувалося - перша леді вбралась у брюки тілесного кольору. Та через погане освітлення і яскраві прожектори - вони злилися з кольором шкіри.

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Сотні собак та їхніх господарів узяли участь у традиційному марафоні Сан Перестре у Мадриді. Так власники домашніх улюбленців щороку заоохочують людей гуманно ставитися до чотирилапих: не кидати їх на вулиці та "всиновлювати" тварин із притулків. Цьогоріч у рамках благодійної ходи організатори влаштували й конкурс на найкращий костюм серед хвостатих та їхніх господарів. Відтак у колоні можна було побачити собак у костюмі Бетмена, у циліндрах та з метеликами.

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Величезна хмара різнокольорового конфетті заповнила Таймс-Сквер у Нью-Йорку. Це не передчасне святкування Нового року, а лише тестування "повітряної якості" метафану. У новорічну ніч яскравих блискіток полетить у десятеро більше. А саме - 907 кілограмів. Запускатимуть конфетті з дахів будинків, які оточують площу. Вуличні святкування Нового року відбуваються на Таймс-Сквер уже майже 115 років. Цьогоріч 31 грудня тут очікують щонайменше 1 мільйон гостей.