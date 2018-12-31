На Бали объявлен повышенный уровень опасности [ Редактировать ]
Власти Индонезии из-за извержения вулкана Анак Кракатау на острове Бали повысили уровень опасности до третьего по четырехбалльной шкале.
Об этом сообщает Центр по предотвращению вулканических и геологических катастроф при Министерстве энергетики.
Как сообщается, опасная зона расширена до 4 км.
Напомним, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. По последним данным, погибли 429 человек.
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