В Украине началась президентская избирательная кампания [ Редактировать ]
В Украине в понедельник, 31 декабря, стартовала президентская избирательная кампания. По закону она продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года, когда и состоятся выборы шестого президента Украины.
С 31 декабря и по 3 февраля 2019 года у желающих принять участие в борьбе за президентское кресло будет возможность подать документы в Центральную избирательную кампанию на регистрацию в качестве кандидатов. На процедуру регистрации ЦИК отводит пять дней.
Таким образом, после 8 февраля станет окончательно ясно, кто сможет претендовать на участие в предвыборной гонке.
Кандидат должен внести залог в размере 2,5 миллионов гривен. Эта сумма возвращается либо в случае победы на выборах, либо в случае выхода во второй тур. Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет Украины. Свою кандидатуру можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования.
Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.
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