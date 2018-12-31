В Грузии в регионе Кахетия произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга страны.



По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы утром 30 декабря в 26 км к востоку от города Дедоплисцкаро.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее также Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение.