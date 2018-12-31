США замедлят вывод войск из Сирии [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "по-умному".
Об этом заявил сенатор Линдси Грэм после встречи с главой США, сообщает Washington Examiner.
"После обсуждений с президентом и Данфордом (глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, - ред.) я никогда не чувствовал себя лучше касательно того, куда мы движемся", - заявил Грэм.
Он добавил, что паузу решили взять, чтобы выбрать наилучшие способы достижения целей.
"Я думаю, что мы замедлим этот процесс по-умному... Мы взяли сейчас паузу, чтобы оценить, каким способом лучше достичь цели президента", - сказал сенатор.
По его словам, сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией и помешать Ирану выиграть от сложившейся ситуации
Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии.
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