Поезд протаранил автомобиль: есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
В Канаде товарный поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека, сообщает местный телеканал CTV.
Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля объехал шлагбаум и попытался проскочить переезд.
После столкновения поезд протащил автомобиль по рельсам.
Ранее мы сообщали о том, что поезд протаранил пассажирский автобус.
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