В Канаде товарный поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека, сообщает местный телеканал CTV.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля объехал шлагбаум и попытался проскочить переезд.

После столкновения поезд протащил автомобиль по рельсам.

Ранее мы сообщали о том, что поезд протаранил пассажирский автобус.