В американском штате Техас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находилось четверо маленьких детей. В результате инцидента погибла 7-летняя девочка. Об этом передает телеканал ABC13 со ссылкой на представителей офиса шерифа.

Также еще один ребенок порезался осколком стекла. Мать детей получила ранение в руку. Две другие девочки не пострадали.

По факту инцидента было начато расследование.

Ранее мы сообщали, что украинцев обстреляли на границе с Румынией.