В Техасе обстреляли машину с детьми, есть жертвы [ Редактировать ]
В американском штате Техас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находилось четверо маленьких детей. В результате инцидента погибла 7-летняя девочка. Об этом передает телеканал ABC13 со ссылкой на представителей офиса шерифа.
Также еще один ребенок порезался осколком стекла. Мать детей получила ранение в руку. Две другие девочки не пострадали.
По факту инцидента было начато расследование.
Ранее мы сообщали, что украинцев обстреляли на границе с Румынией.
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