Мужчина зверски убил водителя BlaBlaCar [ Редактировать ]
В России бывший рецидивист убил 29-летнюю женщину - водителя BlaBlaCar. Ирина Ахматова пропала 23 декабря по пути в Тулу. Она ехала из центра Москвы в Тулу на автомобиле марки Audi и брала попутчиков через известный интернет-сервис BlaBlaCar, пишут "Факты".
Ирина Ахматова стала жертвой бывшего рецидивиста Фото: "Факты"
У одной из станций метро к ней подсел мужчина. Они направились за город вдвоем. После это связь с девушкой пропала. Через время автомобиль Ирины Ахматовой нашли возле торгового центра в Ярославской области.
30 декабря полиция задержала 39-летнего Виталия Чикирева (кличка "Чекист") по подозрению в убийстве. Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что пошел на преступление с целью ограбления.
К сожалению, человек нередко проявляет агрессию по отношению к окружающим. Ранее под Днепром парень убил отчима.
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