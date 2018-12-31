В России бывший рецидивист убил 29-летнюю женщину - водителя BlaBlaCar. Ирина Ахматова пропала 23 декабря по пути в Тулу. Она ехала из центра Москвы в Тулу на автомобиле марки Audi и брала попутчиков через известный интернет-сервис BlaBlaCar, пишут "Факты".

Ирина Ахматова стала жертвой бывшего рецидивиста Фото: "Факты"

У одной из станций метро к ней подсел мужчина. Они направились за город вдвоем. После это связь с девушкой пропала. Через время автомобиль Ирины Ахматовой нашли возле торгового центра в Ярославской области.

30 декабря полиция задержала 39-летнего Виталия Чикирева (кличка "Чекист") по подозрению в убийстве. Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что пошел на преступление с целью ограбления.

К сожалению, человек нередко проявляет агрессию по отношению к окружающим. Ранее под Днепром парень убил отчима.