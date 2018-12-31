Молодая девушка из британского города Ньюкасл решила отварить яйцо в микроволновке и чуть не лишилась обеих глаз. В Рождественское утро 19-летняя Кортни Вуд решила приготовить себе завтрак по рецепту, который использует уже давно. Она положила на тарелку несколько кусочков бекона и поставила кружку, в которой в воде плавало яйцо. Все это она поставила в микроволновку и установила таймер на одну минуту, пишет "РБК-Украина".

"В день Рождества я приготовила себе завтрак. Я положила немного бекона под гриль, а затем я положила яйцо в кружку с небольшим количеством воды - как я делала раньше - и сунула его в микроволновую печь. На минуту. Микроволновая печь не гудела, поэтому я вытащила яйцо обратно, положила его сбоку и проверила бекон. Когда я повернулась к кружке, яйцо взорвалось мне в лицо", - рассказала пострадавшая .

От сильной боли Кортни начала кричать. Она побежала в ванную, чтобы промыть глаза холодной водой, а потом позвонила подруге. Знакомая когда увидела, что случилось, немедленно набрала 911. Медики в больнице Royal Stoke наложили Кортни на глаза повязку и прописали морфий от сильной боли. Они обследовали глаза девушки и сообщили, что ожоги поверхностны, и они зацепили поверхность роговиц. Но к счастью, Кортни не лишиться зрения, хотя на восстановление ей потребуется несколько недель.

Кортни ежедневно посещает врачей, принимает стероиды и проводит необходимые процедуры. Двое суток она ничего не видела – через 48 часов вернулось зрение на одном глазу, а со вторым девушка до сих пор имеет проблемы. Она предостерегает всех от таких травм и просит быть осторожнее с готовкой в микроволновой печи.

Ранее девушка пыталась соблазнить мужа и попала в больницу.