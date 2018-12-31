В Магнитогорске прогремел взрыв, есть жертвы [ Редактировать ]
В Магнитогорске (Челябинская область, Россия) в в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома. Инцидент произошел в ночь на 31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164, пишет издание "Знак".
Жертвами взрыва стали 4 человека. 16 жителей дома эвакуировали, в том числе 7 детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь.
На данный момент неизвестна судьба 79 жильцов. Устанавливаются обстоятельства трагедии.
Ранее в Фастове в результате взрыва частично обрушился пятиэтажный дом.
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