В Магнитогорске (Челябинская область, Россия) в в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома. Инцидент произошел в ночь на 31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164, пишет издание "Знак".

Жертвами взрыва стали 4 человека. 16 жителей дома эвакуировали, в том числе 7 детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь.

На данный момент неизвестна судьба 79 жильцов. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее в Фастове в результате взрыва частично обрушился пятиэтажный дом.