Каждое имя имеет свой смысл, свое значение и несет свою энергетику. Не даром люди, названные одним и тем же именем, часто имеют некоторую схожесть в характерах и судьбе, пишет издание "Колобок". Эксперты рассказали, как женские имена станут настоящим талисманом в жизни для своей обладательницы.

Дарья

В переводе с древнеперсидского - "победительница". Женщине, названной этим именем, будет во всем сопутствовать удача. Она амбициозная и целеустремленная, умеет постоять за себя, поэтому часто достигает карьерных высот и успехов в жизни.

Анна

В переводе с древнегреческого - "благосклонность". Обладательницу этого имени ждет успех в работе и творчестве, она всегда будет жить в достатке. Анна упорна и терпелива и всегда доводит начатое до конца, у нее прекрасно развита интуиция.

Софья

Это имя также древнегреческого происхождения и означает "мудрость". Оно наделяет свою обладательницу внутренней гармонией и спокойствием. Это очень рассудительные, последовательные и ответственные девушки, которые ценят себя и придерживаются принципов. Жизнь Софьи сложится счастливо, если она будет как можно чаще прислушиваться к голосу сердца.

Ольга

Есть две версии происхождения имени Ольга, по одной, оно заимствовано от скандинавского Хельга, по другой - корни лежат в древнеславянских мужских именах Вольга и Волх. В переводе означает "святая". Это мудрые с юных лет девушки с сильной жизненной энергетикой. Ольга сама вершит свою судьбу, и то, как она сложится, во многом зависит от мыслей в ее голове.

Наталия

Имя пришло к нам из латинского языка, оно означает "родная". Наталия идет по жизни смело и решительно, не обращая внимания на препятствия. Люди уважают и ценят ее за доброту, отзывчивость, открытость, честность и задорный нрав. Обладательницы этого имени пользуются популярностью у мужчин и всегда окружены поклонниками. Наталья часто везет в коммерческой сфере.

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