Пограничники накануне Нового года и Рождества усилили меры по охране государственной границы, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Во время мер по контролю в новогодние и рождественские дни особое внимание будет уделяться гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска. Будет осуществляться углубленная проверка паспортных документов и противодействию попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора", - говорится в сообщении.

особое внимание в период праздников будет уделяться контрольным пунктам въезда-выезда, расположенным на линии соприкосновения в районе проведения ООС.

Ранее мы сообщали, что украинцев обстреляли на границе с Румынией.