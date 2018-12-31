Украина ужесточила контроль на границе [ Редактировать ]
Пограничники накануне Нового года и Рождества усилили меры по охране государственной границы, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Во время мер по контролю в новогодние и рождественские дни особое внимание будет уделяться гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска. Будет осуществляться углубленная проверка паспортных документов и противодействию попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора", - говорится в сообщении.
особое внимание в период праздников будет уделяться контрольным пунктам въезда-выезда, расположенным на линии соприкосновения в районе проведения ООС.
Ранее мы сообщали, что украинцев обстреляли на границе с Румынией.
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