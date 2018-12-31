Новая власть положит конец заоблачным тарифам - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Заоблачными тарифами людей вынуждают отказываться от благ цивилизации, но после смены власти этому будет положен конец. Об этом народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер", комментируя рост тарифов на тепло с 1 января.
Он подчеркнул, что увеличение тарифов на газ в 8 раз привело к тому, что люди начали отказываться от благ цивилизации. "Это массовые случаи. Я лично видел собственными глазами, когда люди перекрывали газ и шли в лес или к себе в сад рубить дрова, чтобы ими топить дом. То есть их вернули даже не в прошлый, а в позапрошлый век. Когда я был министром энергетики, то проводил программу газификации. У нас 67% населенных пунктов в стране были газифицированы. А то, что нынешняя власть выталкивает людей из цивилизации - это позор", - сказал оппозиционный политик.
"Люди не в состоянии платить по таким тарифам, а попытка еще поднять их с 1 января – это вообще будет катастрофа. После смены власти мы, конечно, это отменим. У нас подготовлен законопроект №9403, который показывает, какой должна быть экономически обоснованная цена на газ для всех категорий потребителей. На сегодняшний день она не должна превышать 4 820 гривен за 1000 кубометров. И после смены власти этот законопроект будет принят", - подчеркнул Юрий Бойко.
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