Украинец покончил с собой на автовокзале [ Редактировать ]
В польском городе Вроцлав на автовокзале совершил самоубийство молодой украинец. Врачам не удалось спасти гражданина, пишут "Факты".
Инцидент случился 29 декабря. Мужчину нашли в подсобном помещении. Инциденту предшествовал конфликт с работницей автовокзала - женщиной-уборщицей, возможно родственницей или близкой знакомой гражданина.
По предварительной информации, мужчина пытался напасть с ножом на уборщицу, женщина сбежала, тогда злоумышленник закрылся в служебном помещении и совершил суицид. Полиция пока не подтверждает информацию о предыстории самоубийства. По факту инцидента начато расследование.
К сожалению, каждый день кто-то сводит счеты с жизнью. Ранее ведущая ушла на обед и покончила с собой.
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