В польском городе Вроцлав на автовокзале совершил самоубийство молодой украинец. Врачам не удалось спасти гражданина, пишут "Факты".

Инцидент случился 29 декабря. Мужчину нашли в подсобном помещении. Инциденту предшествовал конфликт с работницей автовокзала - женщиной-уборщицей, возможно родственницей или близкой знакомой гражданина.

По предварительной информации, мужчина пытался напасть с ножом на уборщицу, женщина сбежала, тогда злоумышленник закрылся в служебном помещении и совершил суицид. Полиция пока не подтверждает информацию о предыстории самоубийства. По факту инцидента начато расследование.

К сожалению, каждый день кто-то сводит счеты с жизнью. Ранее ведущая ушла на обед и покончила с собой.