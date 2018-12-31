Умер известный индийский режиссер [ Редактировать ]
Индийский режиссер, классик индийского кино Мринал Сен умер в возрасте 95 лет, передает "УНН". Художник умер в воскресенье в своем доме в Калькутте от болезни сердца.
Мринал Сен является одним из основателей "параллельного кино" Индии. В частности, он работал над фильмами "Анатомия голода", "Бхуван Шом" и "Королевская охота". Сен в свое время входил в жюри Берлинского и Венецианского кинофестивалей в 1982 и 1996 годах.
Обладатель высшей национальной кинематографической премии имени Дадасахеба Фальке, режиссер также был назначен почетным членом Верхней палаты Парламента Индии с 1998 по 2003 годы. Среди наград режиссера - орден "Падма Бхушан" (третья высшая гражданская награда Индии), франузський Орден Искусств и литературы и российский Орден Дружбы.
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