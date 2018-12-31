Женщина убралась в доме и начала чернеть (фото) [ Редактировать ]
Жительница провинции Хубэй в Китае поранилась во время уборки, однако не обратила на это внимание и не стала обрабатывать рану. Спустя два дня вокруг пореза появился синяк. Вскоре все пальцы на ее левой руке, кроме большого, и все пальцы на правой руке, кроме мизинца, почернели, пишет "Сегодня".
Женщина рассказывает, что потемневшие места сперва начали чесаться и сохнуть, затем болеть. Вскоре 53-летняя Чжан почти полностью перестала чувствовать их.
Фото: weibo.com
Встревоженная китаянка обратилась к врачу, ей диагностировали гангрену. С помощью лечения докторам удалось остановить развитие заболевания и улучшить состояние рук Чжан. Однако они отметили, что пациентке стоило обратиться за помощью раньше.
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