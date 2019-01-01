1 января - 1-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 364 дня (365 дней в високосные годы).

Новый год - праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Отмечается многими народами в соответствии с принятым календарем.

Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. В Древнем Риме этот день был посвящен Янусу - богу выбора, дверей и всех начал.

Месяц январь получил свое название в честь бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперед, а другое - назад.

Всемирный день мира

Международный праздник, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле. Отмечается каждый год, 1 января.

День общественного достояния

Праздник и его дата связаны с тем, что согласно законодательству многих стран, в первый день каждого нового года в общественное достояние переходят произведения, период действия авторских прав на которые истекает к этой дате.

Первые упоминания о празднике относятся к 2004 году и связаны с именем канадского активиста Уоллеса Маклина, идею которого поддержал профессор права, основатель некоммерческой организации Creative Commons, Лоуренс Лессиг. Позже праздник был поддержан другими активистами, некоммерческими организациями и интернет-проектами.

Именины 1 января: Григорий, Евтих, Илья, Тимофей, Трифон.

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