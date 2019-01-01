В московском Парке Горького на катке обрушился мост, на котором находились люди. Московская мэрия сообщает о 13 пострадавших; тяжелых травм никто не получил.

Об этом сообщило издание "ТАСС".

Под мостом в момент обрушения тоже были люди, пишет очевидец в Instagram. На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь.

В мэрии Москвы сообщили, что разрушение моста произошло вследствие технической неисправности конструктивных элементов катка.

"Произошла поломка оборудования. Медицинские службы предоставляют пострадавшим необходимую помощь,

- говорится в сообщении.

Это уже четырнадцатый мост в России, рухнувший буквально в течение месяца.