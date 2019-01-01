Новый дизайн браузера Chrome вызвал гнев у пользователей [ Редактировать ]
В сети Интернет разгорается скандал из-за спорного решения Google поменять дизайн браузера Chrome. Новый стиль настолько не понравился пользователям, что социальные сети и популярные интернет-форумы захлестнула огромная волна негатива. Об этом пишет "Сегодня".
Twitter, Facebook, Reddit утопали в гневных комментариях, в которых обвиняли Google в плохом дизайне любимого браузера. В большей степени пользователей не устроила резкая смена графического интерфейса в версии 69, который, по мнению аудитории, подходит только мобильной версии, но никак не десктопной - на ноутбуках и компьютерах браузер "выглядит отвратительно".
Больше всего негатива вызвал измененный принцип работы с вкладками, поиск по которым теперь стал сильно сложнее. Кроме того, обновление нарушило функцию отключения звука на открытых вкладках, что в свою очередь привело к осложнению одновременного использования нескольких вкладок, вынуждая пользователя открывать ту, которая издает звук, и отключать его непосредственный источник. До обновления это можно было сделать, не переходя в саму вкладку.
Помимо радикальных изменений, пользователи раскритиковали отсутствие возможности вернуться предыдущий дизайн, который в большей степени соответствовал их представлениям об удобном браузере.
Ранее мы писали, что баг в Google "убивает" процессор компьютера.
по теме
Топ-запросов украинцев в 2018 году
Компания Google Украина опубликовала рейтинг самых популярных запросов среди украинцев в 2018 году
Жители Швеции массово вживляют себе в руку электронные микрочипы
В Швеции с весны этого года стартовало массовое чипирование населения. Люди вживляют себе между большим и указательным пальцами микрочип размером с рисовое зерно, который содержит информацию о самом носителе, а также его платежных картах и пропусках
Топ-11 невероятных технологий 2018 года
2018 год можно назвать одним из самых выдающихся за последние несколько десятков лет с точки зрения технологических достижений человечества
Илон Маск облегчит путешествия для украинцев
Илон Маск заявил, что в скором времени до Киева можно с легкостью будет доехать из Ирландии
Новая "оптическая иллюзия" озадачила сеть
Автором работы является молодая турецкая художница Элиф Сахин, рисующая в стиле гиперреализма