В сети Интернет разгорается скандал из-за спорного решения Google поменять дизайн браузера Chrome. Новый стиль настолько не понравился пользователям, что социальные сети и популярные интернет-форумы захлестнула огромная волна негатива. Об этом пишет "Сегодня".

Twitter, Facebook, Reddit утопали в гневных комментариях, в которых обвиняли Google в плохом дизайне любимого браузера. В большей степени пользователей не устроила резкая смена графического интерфейса в версии 69, который, по мнению аудитории, подходит только мобильной версии, но никак не десктопной - на ноутбуках и компьютерах браузер "выглядит отвратительно".

Больше всего негатива вызвал измененный принцип работы с вкладками, поиск по которым теперь стал сильно сложнее. Кроме того, обновление нарушило функцию отключения звука на открытых вкладках, что в свою очередь привело к осложнению одновременного использования нескольких вкладок, вынуждая пользователя открывать ту, которая издает звук, и отключать его непосредственный источник. До обновления это можно было сделать, не переходя в саму вкладку.

Помимо радикальных изменений, пользователи раскритиковали отсутствие возможности вернуться предыдущий дизайн, который в большей степени соответствовал их представлениям об удобном браузере.

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