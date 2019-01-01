Именно страх является отличным стимулом не делать того, что может быть попросту опасно. Большая часть людей в состоянии страха теряется, не зная на что реагировать. Об этом пишет changeua.com.

Что такое страх и откуда он берется

Страх формируется за счет того, что в кровь выбрасывается ударная доза гормонов, включая адреналин. Происходит это в стрессовой ситуации и при помощи центральной нервной системы. Чувс

тво страха у каждого человека индивидуально, тут все зависит от темперамента и особенностей психики человека.

Почему нельзя пугать человека?

Сильный испуг может иметь серьезные последствия, такие как:

- Нарушение сердцебиения, тахикардия. Для людей, имеющих проблемы с сердцем, возможны серьезные осложнения;

- Нарушение речи, заикание и логоневроз;

- Панические атаки;

- Нарушение психического здоровья;

- Обмороки и перепады давления.

Если человек абсолютно здоров и имеет устойчивую психику, то даже сильный испуг не будет иметь фатальных последствий, но принимая в расчет тот фактор, что абсолютно здоровых людей у нас нет, рисковать не стоит.

Организм каждого может выдержать нагрузки и стрессы, но запас прочности не бесконечен. Кратковременный испуг вызывает в организме серьезные изменения. Резкий выброс гормонов пагубно воздействует на сосуды, происходит развитие гипертензии, резко падает давление и появляется риск коллапса или экстрасистолии.

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