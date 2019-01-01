Спастись от похмелья: рецепт антипохмельного супа [ Редактировать ]
Наваристый мясной суп с кислинкой поможет вам восстановить силы после шумного застолья. Суп готовится очень быстро, если не считать время варки бульона. "Сегодня" публикует рецепт такого супа.
Антипохмельный суп со свиными ребрышками
Ингредиенты:
- Вода – 2,5 л
- Ребра свиные – 500 г
- Консервированные томаты в собственном соку – 400 г
- Картофель – 4 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Рис – 3 ст. л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Зелень
- Лавровый лист
- Черный перец
- Соль
- Растительное масло
Рецепт приготовления:
Свиные ребрышки помыть, залить холодной водой и варить около часа, снимая пену.
Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками. Добавить в кастрюлю вместе с рисом, варить 10 минут.
Лук и морковь почистить. Лук измельчить, морковь натереть на терке.
В сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук до мягкости. Добавить морковь, нарезанные помидоры и немного бульона. Тушить 5 минут, затем выложить в кастрюлю вместе с лавровым листом.
Добавить в суп соль и перец, варить 5-7 минут. Подавать вместе с нарезанной зеленью.
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