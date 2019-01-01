Наваристый мясной суп с кислинкой поможет вам восстановить силы после шумного застолья. Суп готовится очень быстро, если не считать время варки бульона. "Сегодня" публикует рецепт такого супа.

Антипохмельный суп со свиными ребрышками

Ингредиенты:

- Вода – 2,5 л

- Ребра свиные – 500 г

- Консервированные томаты в собственном соку – 400 г

- Картофель – 4 шт.

- Лук – 1 шт.

- Морковь – 1 шт.

- Рис – 3 ст. л.

- Чеснок – 3 зубчика

- Зелень

- Лавровый лист

- Черный перец

- Соль

- Растительное масло

Рецепт приготовления:

Свиные ребрышки помыть, залить холодной водой и варить около часа, снимая пену.

Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками. Добавить в кастрюлю вместе с рисом, варить 10 минут.

Лук и морковь почистить. Лук измельчить, морковь натереть на терке.

В сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук до мягкости. Добавить морковь, нарезанные помидоры и немного бульона. Тушить 5 минут, затем выложить в кастрюлю вместе с лавровым листом.

Добавить в суп соль и перец, варить 5-7 минут. Подавать вместе с нарезанной зеленью.

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