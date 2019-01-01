В жутком ДТП под Николаевом погибло восемь человек [ Редактировать ]
1 января на автодороге Днепр-Николаев столкнулись два автомобиля. На месте погибли пятеро взрослых и трое детей. Еще двоих госпитализировали, сообщает пресс-служба областной полиции.
Отмечается, что столкновение произошло около 11:00 на выезде из поселка Казанка. Там столкнулись два легковых автомобиля: Opel и Mazda.
В салоне Mazda находились супруги. 40-летний мужчина погиб на месте, 23-летнюю женщину с многочисленными травмами госпитализировали.
В Opel ехала семья с детьми. Девочку без сознания в возрасте около восьми лет, доставили в больницу. Все остальные, находившиеся в авто, погибли. Среди погибших - 39-летний водитель и шесть пассажиров автомобиля: трое взрослых - 33, 53, 55 лет, а также трое детей - пяти, 13 лет и семимесячный младенец.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели, медики, криминалисты и следователи.
Ранее сообщалось, что в Москве обрушился мост с людьми.
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