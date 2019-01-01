Зарплата научно-педагогических работников с 1 января 2019 года выросла на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Как отметили в министерстве, за последние два года были повышены зарплаты педагогам - учителям и воспитателям в детсадах. Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-педагогических работников, которые работают в университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20%.

Кроме того, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в 2019 году вырастут на 9%, добавили в Минобразования.

Ранее мы писали, что доход украинцев стремительно растет.