С 1 января существенно выросла зарплата преподавателей вузов [ Редактировать ]
Зарплата научно-педагогических работников с 1 января 2019 года выросла на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Как отметили в министерстве, за последние два года были повышены зарплаты педагогам - учителям и воспитателям в детсадах. Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-педагогических работников, которые работают в университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20%.
Кроме того, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в 2019 году вырастут на 9%, добавили в Минобразования.
Ранее мы писали, что доход украинцев стремительно растет.
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