Взрыв в Магнитогорске: под завалами нашли живым малыша (видео) [ Редактировать ]
В Магнитогорске, где 31 декабря произошел частичный обвал из-за взрыва бытового газа, из-под завалов достали живого ребенка, пишет "Обозреватель".
11-месячный малыш пролежал там более суток.
"В одну из "минут тишины" спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. Готовится реанимация", - сообщает официальный телеграмм-канал Бориса Дубровского.
Напомним, в ночь на 31-го декабря от взрыва в многоэтажке российского Магнитогорска было разрушено около 40 квартир.
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