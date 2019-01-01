В Магнитогорске, где 31 декабря произошел частичный обвал из-за взрыва бытового газа, из-под завалов достали живого ребенка, пишет "Обозреватель".

11-месячный малыш пролежал там более суток.

"В одну из "минут тишины" спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. Готовится реанимация", - сообщает официальный телеграмм-канал Бориса Дубровского.

Напомним, в ночь на 31-го декабря от взрыва в многоэтажке российского Магнитогорска было разрушено около 40 квартир.