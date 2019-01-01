"В зимнее время нужно более внимательно следить за содержанием витамина С, биофлавоноидов и других биологически активных веществ, которые укрепляют иммунную систему, поддерживают кожу в холодную погоду, влияют на состояние суставов и прочее. Поэтому, хочу обратить ваше внимание на грейпфрут, который обладает массой полезных свойств", написала известный украинский диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

Чем полезен грейпфрут

Если вы следите за своей фигурой, грейпфрут для вас - настоящая находка. В 100 граммах этого фрукта содержатся всего-навсего 35 ккал. А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.

Регулярно употребляя этот солнечный фрукт, вы забудете о высоком давлении: грейпфрут снижает артериальное давление и регулирует уровень холестерина и сахара в крови.

Вещества, входящие в состав грейпфрута, ускоряют ферментацию, тем самым активизируя работу печени.

В грейпфруте, как и в остальных цитрусовых, содержится много витамина С. В период простуд и вируса гриппа, съедая ежедневно пару долек этого фрукта, вы убережете себя от болезней.

Если вы страдаете от запоров, введите в свой рацион грейпфрут! Он нормализует деятельность кишечника и улучшает перистальтику благодаря содержащемуся в его составе пектину.

Доказано: люди, любящие грейпфрут, реже страдают от апатии и бессонницы. Он полезен при переутомлении, как физическом, так и умственном.

В состав этого фрукта входит ликопин, вещество, обладающее антиоксидантными свойствами. Ликопин предотвращает распространение раковых клеток.

Как правильно есть грейпфрут

Собираясь вводить в свой рацион питания этот, безусловно полезный фрукт, следует помнить о том, что чрезмерное употребление грейпфрута может вызвать негативную реакцию желудочно-кишечного тракта.

Поскольку грейпфрут, как и все цитрусовые, не является местным продуктом, для переваривания экзотических фруктов в нашем организме бывает недостаточно ферментов. Поэтому, на этот фрукт может возникать аллергия.

При исследовании плодов были обнаружены вещества, затормаживающие или усиливающие действие некоторых лекарственных препаратов. Не стоит запивать таблетки грейпфрутовым соком или заедать грейпфрутом. Это искажает действие лекарств. А некоторых из них - очень сильно.

Почему женщинам стоит употреблять грейпфрут с осторожностью

Грейпфрут содержит флавоноиды нарингин и нарингенин, фурокумарин бергаптен, влияющие на обмен эстрогенов. При высоком содержании этих флавоноидов нарушается обмен эстрогенов, а это может привести к женской онкологии, возникновении новообразований молочной железы. Поэтому употребляйте фрукт в небольшом количестве. Это в первую очередь касается женщин в постменопаузе.

Установлено также, что нарингин имеет желчегонный эффект, улучшает процессы пищеварения и процесс расщепления жиров.

"Добавляйте грейпфрут в свой рацион, но помните, что только сбалансированное питание и спорт творят чудеса!", - говорит Светлана Фус.

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