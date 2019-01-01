В мэрии столицы призывают водителей воздержаться от поездок на собственных автомобилях.

На завтра синоптики прогнозируют в Киеве гололедицу и метель.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"2 января на дорогах столицы гололедица, ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, метель", - говорится в сообщении.

В мэрии призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту, а также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Первого января, наоборот, синоптики обещали теплую погоду.