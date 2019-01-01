В Киеве резко изменится погода [ Редактировать ]
В мэрии столицы призывают водителей воздержаться от поездок на собственных автомобилях.
На завтра синоптики прогнозируют в Киеве гололедицу и метель.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
"2 января на дорогах столицы гололедица, ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, метель", - говорится в сообщении.
В мэрии призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту, а также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Первого января, наоборот, синоптики обещали теплую погоду.
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