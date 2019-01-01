Взрыв в Магнитогорске: среди пропавших без вести есть украинка [ Редактировать ]
Среди пропавших без вести во время обрушения части жилого дома в российском Магнитогорске есть украинка Татьяна Антипова. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.
Антипова - в перечне людей, которые могли находиться в доме, который обвалился. Информации относительно ее нынешнего места пребывания в МЧС РФ нет.
Известно, что она родилась в 1986 году (32 года) в г. Шепетовка Хмельницкой области. Антипова жила в кв. 354 с 15 сентября 2003 года.
Напоминаем, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.
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