Среди пропавших без вести во время обрушения части жилого дома в российском Магнитогорске есть украинка Татьяна Антипова. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Антипова - в перечне людей, которые могли находиться в доме, который обвалился. Информации относительно ее нынешнего места пребывания в МЧС РФ нет.

Известно, что она родилась в 1986 году (32 года) в г. Шепетовка Хмельницкой области. Антипова жила в кв. 354 с 15 сентября 2003 года.

Напоминаем, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.