Мирні переговори - єдиний спосіб завершити конфлікт на сході України. Про це заявив засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

У політсилі вважають, що "мінський" формат потрібно розширити, долучивши до перемовин Сполучені Штати, а не лише представників самопроголошених республік та Росії.

"Ці кроки можуть бути реалізовані тільки після зміни сьогоднішньої влади, тому що до цього буде ескалація, або намагання ескалації напруги, тому що сьогоднішня військова ситуація використовується і діючим президентом і залишками правлячої більшості в якості фактора, за рахунок чого - вони намагаються підняти свій рейтинг.

Про народ вони не думають, і я вважаю, що тільки після зміни влади можна буде переходити до прямих переговорів - починаючи з гуманітарних питань, починаючи з питань звільнення полонених за рахунок прямих переговорів, за посередництвом і надійними гарантами. А цими гарантами можуть бути РФ - за невизнані республіки і Америка - за Україну. Тому такі переговори по гуманітарних питаннях, а далі повинні бути проведені політичні переговори", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".