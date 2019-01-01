Петро Порошенко відвідав різдвяний ярмарок у Києві [ Редактировать ]
Українці відзначили Новий 2019 рік. Святкові заходи відбувалися практично в усіх містах країни.
У столиці наймасштабніші святкування були на Софійській площі - біля головної ялинки країни. Зустрічати Новий рік там зібралося кілька тисяч людей.
Сюрпризом для них став приїзд Президента України. Разом із дружиною Петро Порошенко пройшовся різдвяним ярмарком, привітав присутніх та сфотографувався з усіма охочими.
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