Самі собі допомогли. В Івано-Франківську бійці АТО розв'язали квартирне питання без допомоги чиновників.

За неповних два роки новими квартирами забезпечили майже 150 родин. І при цьому не взяли жодної гривні бюджетних коштів. Про історію успіху - в нашому матеріалі.

На черговій церемонії вручення документів на нові квартири - не проштовхнутися. Серед щасливчиків - одинадцять родин атовців. Новоспечені власники квадратних метрів ледь стримують хвилювання.

"Я дуже сильно дякую за цю підтримку всім членам асоціації, особливо Василю, Юлі - яка мене завжди підтримує, Назар, взагалі - всім. Дуже вам дякую! Зараз я реально розумію, що я не один", - говорить Василь Настащук, власник нової квартири.

Ідея забезпечити побратимів безкоштовним житлом виникла у франківських бійців АТО два роки тому. Для цього запустили власний соціальний проект.

"Землі для усіх учасників АТО немає, ми це розуміємо, тому виникла ідея брати не на учасника АТО, а на ветеранську організацію, де є інваліди і спільно із міською радою, спільно із інвесторами - втілювати проект "Житло воїнам АТО". Проект - без залучення жодної бюджетної гривні, без залучення міста, області", - наголосив Василь Андріїв, заступник голови правління ГО "Міська Асоціація учасників АТО".

Щоправда, спершу ветеранам довелося повоювати з місцевими чиновниками. Надавати їм землю ті вперто не хотіли. Кілька мітингів біля стін міськради - і хлопці домоглися свого - їхня ветеранська організація отримала законні наділи. А далі було найскладніше - знайти інвесторів. Для будівельних компаній організували суворий відбір.

"Заходьте в нашу оселю. Прошу!", - "кіборг" Ігор Склеповий отримав свою однокімнатну квартиру в новобудові одним із перших.

"Не знаю, чогось так - від радості. Часто згадує хлопців своїх, які би могли так само мати житло, але їх вже на жаль немає", - говорить дружина ветерана АТО Ігоря Склепович.

А от родина Петра майже 20 років поневірялася по орендованих квартирах. Тепер мають власну двокімнатну. Приємна звістка бійця застала на війні.

"Піднімаю трубку, говорить Яночка, каже: тату, тату - зі слізьми - у нас квартира! В мене емоції. Це не передати. Не очікувано, дійсно", - розповідає Петро Соломка, боєць АТО.

"Ми дуже хотіли, не так заради себе, як заради дітей. Скільки ми обходили, щоб добитися - навіть в кредит, від нас всі відверталися", - говорить Леся Соломка, дружина бійця АТО.

Завдяки соціальному проекту - за два роки омріяне житло отримали 148 бійців. Кожного з кандидатів хлопці затверджували на загальних зборах.

"Ми збирали всіх інвалідів третьої групи. Багатодітних та малозабезпечених. Кожен із них при всіх - це понад сотні людей - вставав розказував, де воював, в яких побутових умовах проживає, скільки дітей і чому, власне, він - потребує цього житла. Ми самі визначали, хто має йти в якій черговості", - розповідає Василь Андріїв, заступник голови правління ГО "Міська Асоціація учасників АТО".

Нині в черзі - понад 800 бійців. Є чимало таких, які не підпадають під критерії соціального проекту. Для них створили власний житлово-будівельний кооператив. Замість віддавати землю інвесторам, зводять будинки самі. Торік розпочали будівництво двох десятиповерхівок. Працюють тут учасники бойових дій.

"Пішов на будову від "спілки атомників". Сподобалась робота, що оплачувана нормально. Та й плюс хлопці тут квартири мають отримати. Потребують хлопці житла, будуємо їм житло", - говорить Володимир Нестерук, ветеран АТО.

"Тут буде близько тридцяти квартир безкоштовно, 37 - за пільговою ціною, і решта - для цивільного населення, щоб окупити це будівництво.

Крім цього, бійці зводять триповерхову будівлю, де відкриють власний реабілітаційний центр.