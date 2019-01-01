На передовій новий рік почався новий із втрат. У перший день 2019 року загинув один український військовий. Бойовики порушували перемир'я двічі. Використовували великі калібри.

Наші армійці були змушені відповідати.

Докладніше про ситуацію на Донбасі розкаже Геннадій Вівденко.

Розмовляти тут можна лише пошепки. Хлопці мають три години, щоб виспатися перед черговою зміною. Є маленька ялинка і все, щоб створити свято тут, на передовій.

Невелике приміщення. Підземне сховище в Авдіївській промзоні. Колишній Донецький шиноремонтний завод. Чергова зміна відпочиває. Решта - готуються до чергування.

"На даний момент зробити щоб диверсійні групи не пройшли. В новорічні свята для них це найбільш зручніший момент проведення даних операцій. Обстріл почався", - говорить Сергій, військовослужбовець 93 механізованої бригади "Холодний яр".

"Почалися обстріли. Почалося з легкої зброї, так само і тяжке прилітало до теперішнього часу. Новий рік в нас "дуже веселий", нас "поздоровляли", - розповідає Юлія, військовослужбовець 93 механізованої бригади "Холодний яр".

На найбільш небезпечну ділянку перед Авдіївкою зараз заступив один із найбоєздатніших українських підрозділів - 93 механізована бригада "Холодний яр".

"Хочеться щоб 2019 був для нас переможний. Ми поставили крапку в цій історії з цією війною на Донбасі правильно", - говорить Євген, військовослужбовець 93 механізованої бригади "Холодний яр".

Святкування на передовій суворе й невибагливе. Ворог тисне. Однак у бомбосховищі - обов'язковий новорічний салат і чай. Досвідчені солдати й офіцери в новорічну ніч говорять про головне.

"Ми сподіваємося, що забезпечимо в повній мірі нормальне святкування Нового року - щоб люди за святковим столом згадали того солдата, який боронить ваш спокій сьогодні. Сподіваємося, що мир наступить в нашій державі", - говорить В'ячеслав Клочков, командир 93 механізованої бригади "Холодний яр".

"Ми хочемо повернутися з перемогою та миром. Дуже багато хлопців, дівчат - вони сидять тут. Не в рідних, не в близьких, вони сидять тут. Не забувайте. Пишіть хоч інколи. Пишіть, їм буде приємно ", - говорить Юлія, військовослужбовець 93 механізованої бригади "Холодний яр".