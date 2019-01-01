Марш за мир. У перший день нового року сотні киян зібралися на міжнародну антивоєнну акцію. Це хода жителів тих країн, де тривають збройні конфлікти.

Як усе пройшло у столиці - бачила Іванна Ілліна.

З миром - у Новий рік. З таким настроєм сьогодні у Всесвітній день миру близько сотні киян вийшли на Бессарабську площу столиці.

Такий марш у Києві вже став традиційним, його проводять 15 рік поспіль. Цьогоріч серед учасників акції багато дітей. Іван прийшов із родиною. Каже - рішення вийти на марш прийняв самостійно.

"Це якось погано те, що люди знаючи, що в світі дуже багато країн в яких йде війна - живуть і не збираються з цим нічого робити. Ми хочемо закликати людей, щоб був мир і тільки мир і дружба. Кожна суперечка - уже початок, частина війни. І злагодження і мир і налагодження стосунків - це вже перемога над війною", - наголосив Іван Козачук, учасник акції.

Окрім України, такі марші проходять і в десятках інших країн. Люди несуть кульки, плакати з написами й таблички, кожна з яких має своє значення.

"На табличках написаны страны, где идут военные конфликты. Есть много забытых воен, о которых уже не говорят в мире вообще. Мы хотим об этом тоже напомнить. Наш мир очень объединенный, он глобализирован. То есть, то, что происходит в одной стране - рано или поздно отражается на другой стране", - говорить Юлія Курочка, учасниця акції.

Гасло цьогорічного маршу - "Добра політика на службі миру". Ініціатори розповідають: такий слоган обрали свідомо.

"Це гасло, яке нагадує про те, що кожен покликаний бути майстром миру, тобто будувати той мир, який є, берегти його і робити все, щоб мир поширювався. Мир - це широке поняття. Це не тільки відсутність війни, але мир і гармонія всередині в стосунках суспільства, з країнами, що є поряд з усіма людьми, що живуть всередині чи ззовні", - зазначила Юрій Ліфансе, організатор акції.

Окрім подібних акцій, кажуть організатори, мир пропагують і в інших формах.

"Ми продовжуємо протягом усього року, як мінімум раз в місяць. Наприклад, ми робимо Молитву за мир, яка об'єднує християн всіх конфесій, де теж згадуємо всі ці країни і вона триває вже 5 років кожного місяця. І приходить на неї багато людей, які хочуть, які прагнуть миру", - підкреслила Ольга Макар, співорганізатор акції.

Підтримали марш миру не лише у столиці. До міжнародної акції також долучилися жителі Львова й Івано-Франківська.