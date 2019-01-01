Українці вшанували пам'ять Степана Бандери [ Редактировать ]
Сьогодні відбувся традиційний марш націоналістів до Дня народження Степана Бандери. У столиці кілька сотень учасників запалили смолоскипи і пройшлися центром до Майдану Незалежності.
Подібні акції також відбулись у багатьох регіонах країни. Детальніше розкажуть наші кореспонденти.
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КИЇВ
Сотні смолоскипів запалали в центрі столиці о 6-й вечора. Активісти зібралися поблизу парку Шевченка і вирушили до Європейської площі. Так українські націоналісти відзначили 110 річницю з дня народження Степана Бандери.
"Ми сьогодні вшановуємо уродини великого українця, провідника українців - Степана Бандери. Сьогодні 110 річниця з дня його народження. Для нас це є вагома дата, людина - великий українець. Людина, яка подарувала цілу назву українцям - "бандерівці", - наголосив Руслан Кошулинський, голова секретаріату ВО "Свобода".
"Це символізує постать Степана Бандери - людину, яка є символом боротьби за незалежність у 20 столітті. Це герой України, це людина, яка наближала Незалежність, і сьогодні в незалежній Україні - ми вшановуємо Степана Бандеру, як і інших героїв минулого", - зазначив Андрій Іллєнко, народний депутат, заступник голови ВО "Свобода".
Для багатьох націоналістів його ім'я стало символом боротьби за незалежність України, наголошують "свободівці". Цьогоріч хода пройшла під гаслом - "За славу героїв, за майбутнє дітей!" Колону супроводжували кілька сотень правоохоронців. Все пройшло мирно - сутичок між ними та активістами не було.
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ЛЬВІВ
Молитвою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять Степана Бандери у Львові. Декілька сотень львів'ян та жителів області сьогодні зібралися біля пам'ятника українському націоналісту на площі Кропивницького. Віче розпочали традиційно:
"Степан Бандера - це символ України. Це символ визвольного національного руху. Ми повинні пишатися цим, бо це для нас світло у майбутнє", - наголосив Василь Сюмак, учасник акції у Львові.
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РІВНЕ
"Запалили смолоскипи у перший день нового року і в Рівному. Марш уже став традицією. Дев'ятий рік поспіль акцію проводять місцеві націоналістичні організації:
"Герою України Степану Андрійовичу Бандері, тричі Слава - Слава, Слава, Слава!"
"Степан Бандера взагалі для українських націоналістів є символом, так як Тарас Шевченко та інші провідники української нації. Взагалі, Бандера - з іспанської перекладається як прапор", - зазначив Олександр Подвишенний, учасник акції у Рівному.
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ДНІПРО
Факели замайоріли і у Дніпрі. На честь 110 річниці від дня народження Степана Бандери близько 300 активістів пройшли маршем головними проспектами міста.
"Це річниця провідника, який боронив Україну у 20 столітті. Щоб дніпряни знали, що "бандерівці" є в Дніпрі, є патріоти, є націоналісти, які знаходяться у форпості возз'єднаної України", - наголосив Кирило Дороленко, учасник маршу у Дніпрі.
Завершилася хода біля пам'ятника Шевченку. Учасники хвилиною мовчання вшанували загиблих у боротьбі за вільну Україну.
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