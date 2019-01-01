Європейська валюта відзначає 20-літній ювілей [ Редактировать ]
У європейської валюти сьогодні ювілей - 20 років. 1 січня 1999 року євровалюта увійшла в обіг, щоправда, спочатку віртуально - у вигляді безготівкових транзакцій. Першими стали доступні "тревел-чеки", акції та позики.
Нагадає, як усе починалося, - Олена Абрамович.
Не роки, а кілька десятиліть європейські країни йшли до створення спільної валюти. Ще б пак - йшлося про найвизначнішу монетарну реформу Європи з часів Римської імперії. Про необхідність її проведення говорили ще наприкінці 20-х років минулого століття, та реалізували - лише в кінці 90-х.
"Ми одностайно погодили рекомендації Єврокомісії, що 11 країн-членів: Бельгія, Німеччина, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія та Фінляндія виконали необхідні умови для прийняття спільної валюти", - наголошує Гордон Браун, президент Євроради, канцлер скарбниці Великої Британії.
Щоб підписати угоду, країна повинна була мати низький бюджетний дефіцит - не більше 3% від ВВП, як і сьогодні. Тогочасні країни-члени ЄС готувалися до цього роками. Зрештою низка держав, наприклад Велика Британія чи Данія, де провалився референдум щодо цього питання, відмовились від євровалюти.
Від запуску євро до його появи в паперовому вигляді минуло ще три роки. Першого січня 2002 року першу 20-єврову банкноту з банкомату у французькій Ніцці витягла тогочасний президент Європарламенту Ніколь Фонтен.
Після цього франки, ліри і навіть найбільш надійна тогочасна валюта - німецькі марки - швидко зникли з ринку.
Нинішній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який був одним із підписантів угоди про створення євровалюти, досі запевняє - кращого рішення не могло й бути:
"Понад усе запам'яталося, що ми створюємо нову сторінку в нашій спільній історії. 20 років потому, я переконаний - це був мій найважливіший підпис у житті"", - зазначив Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії
Пам'ятають ті часи і європейці. Як і назви своїх валют, що вже не існують.
"Нідерландський "флорент", тобто "гульден".
"Бельгійський "франк". І я пам'ятаю курс 40,399".
Зараз євро користуються 19 із 28 країн-членів ЄС. Майже дві третини громадян, за останніми опитуваннями Європейського центробанку, задоволені переходом на євро:
"На початку було важко, бо один євро дуже багато коштував на бельгійські гроші і все здавалося дуже дорогим".
"Зараз ми задоволені, але коли був перехід на євро, то в Італії було важко - всі ціни підскочили вдвічі".
"Мені подобається євро - це легко, ти можеш платити тією самою валютою скрізь - дуже зручно".
У євроінституціях, тим часом, до ювілею головної валюти Європи пообіцяли - зроблять усе можливе, аби євро залишалося знаком єдності й надійності ЄС.
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