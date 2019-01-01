У європейської валюти сьогодні ювілей - 20 років. 1 січня 1999 року євровалюта увійшла в обіг, щоправда, спочатку віртуально - у вигляді безготівкових транзакцій. Першими стали доступні "тревел-чеки", акції та позики.

Нагадає, як усе починалося, - Олена Абрамович.

Не роки, а кілька десятиліть європейські країни йшли до створення спільної валюти. Ще б пак - йшлося про найвизначнішу монетарну реформу Європи з часів Римської імперії. Про необхідність її проведення говорили ще наприкінці 20-х років минулого століття, та реалізували - лише в кінці 90-х.

"Ми одностайно погодили рекомендації Єврокомісії, що 11 країн-членів: Бельгія, Німеччина, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія та Фінляндія виконали необхідні умови для прийняття спільної валюти", - наголошує Гордон Браун, президент Євроради, канцлер скарбниці Великої Британії.

Щоб підписати угоду, країна повинна була мати низький бюджетний дефіцит - не більше 3% від ВВП, як і сьогодні. Тогочасні країни-члени ЄС готувалися до цього роками. Зрештою низка держав, наприклад Велика Британія чи Данія, де провалився референдум щодо цього питання, відмовились від євровалюти.

Від запуску євро до його появи в паперовому вигляді минуло ще три роки. Першого січня 2002 року першу 20-єврову банкноту з банкомату у французькій Ніцці витягла тогочасний президент Європарламенту Ніколь Фонтен.

Після цього франки, ліри і навіть найбільш надійна тогочасна валюта - німецькі марки - швидко зникли з ринку.

Нинішній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який був одним із підписантів угоди про створення євровалюти, досі запевняє - кращого рішення не могло й бути:

"Понад усе запам'яталося, що ми створюємо нову сторінку в нашій спільній історії. 20 років потому, я переконаний - це був мій найважливіший підпис у житті"", - зазначив Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії

Пам'ятають ті часи і європейці. Як і назви своїх валют, що вже не існують.

"Нідерландський "флорент", тобто "гульден".

"Бельгійський "франк". І я пам'ятаю курс 40,399".

Зараз євро користуються 19 із 28 країн-членів ЄС. Майже дві третини громадян, за останніми опитуваннями Європейського центробанку, задоволені переходом на євро:

"На початку було важко, бо один євро дуже багато коштував на бельгійські гроші і все здавалося дуже дорогим".

"Зараз ми задоволені, але коли був перехід на євро, то в Італії було важко - всі ціни підскочили вдвічі".

"Мені подобається євро - це легко, ти можеш платити тією самою валютою скрізь - дуже зручно".

У євроінституціях, тим часом, до ювілею головної валюти Європи пообіцяли - зроблять усе можливе, аби євро залишалося знаком єдності й надійності ЄС.