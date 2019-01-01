Свобода преси - такою стала головна тема найбільшої новорічної вечірки у США на Таймс-сквейр у Нью-Йорку. Десятки тисяч людей, як завжди, спостерігали за спусканням новорічної кулі.

Більше розкаже Олексій Пшемиський.

Концерт, феєрверки, десятки тисяч людей з усього світу й величезні прибутки для продавців дощовиків. Найбільше і найгаласливіше святкування Нового року у світі пройшло під зливою. Та весіллю це не завадило.

"Була шалена злива. Дітям непереливки. Але воно того варте", - говорить Джейсон Вінчел, турист із Кентуккі.

Напередодні всі охочі могли просто в центрі Нью-Йорка розпрощатися з поганими спогадами 2018 року. Для цього на Таймс-сквер поставили величезні шредери для знищення документів. Хтось приносив ось такі записки зі словами, де виписував погані звички, інші - кидали у смітник кредитні договори чи навіть рахунки за квартиру.

"Це просто допомагає налаштуватися на позитив. Зараз дуже холодно, і я написала це, бо хочу, щоб стало тепліше. А ще - аби хтось допоміг із рахунками, але для цього я зараз поїду на роботу", - говорить Ненсі Бумер, жителька Нью-Йорка.

Як завжди, на Таймс-сквер виступили відомі музиканти - для нью-йоркців та гостей з усього світу співали Стінг, Крістіна Агілера та Снуп дог.

Цьогорічною темою святкування стала свобода преси. Перед тим, як годинник пробив дванадцяту, на сцену піднялися відомі американські журналісти. Тут згадали колумніста "Вашингтон пост" Джамаля Хашогджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, та стрілянину в будівлі видання "Зе Кепітал" в Аннаполісі й закликали владу країн по всьому світу захищати свободу слова.

"За цей рік у світі зафіксовано набагато більше випадків прояву ненависті щодо журналістів. Цю площу названо на честь видання "Нью-Йорк Таймс2. І тому ми тут говоримо про важливість свободи преси й вільної журналістики та будемо поважати ці цінності в новому році", - наголосив Тім Топкінс, президент Times Square Alliance.