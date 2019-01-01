Які два нові рекорди встановили в Арабських Еміратах? У якій країні святкові феєрверки були найяскравішими? Та як на Новий Рік змінилася статуя Христа-Спасителя?

Про це та інше - в нашому огляді.

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У Франції відвідувачі парку розваг зустріли Новий рік на висоті 60 метрів - через несправність атракціону. Інцидент стався в місті Ренн за кілька годин до півночі. Атракціон, на якому було близько 30 осіб, вийшов з ладу через проблему з постачанням електроенергії. Рятувальникам довелося використовувати пожежну драбину, щоб витягти людей. Постраждалих немає.

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Грандіозними феєрверками зустріли Новий рік жителі Таїланду, Південної Африки й Об'єднаних Арабських Еміратів. Тисячі людей зібралися на головних площах країн, аби попрощатися з 2018 роком і зустріти Новий. Свято супроводжувалося концертами місцевих музичних гуртів, розваги були на будь-який смак.

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В Об'єднаних Арабських Еміратах побили одразу два світові рекорди. Біля найвищої будівлі світу "Бурдж-Халіфа" до Книги рекордів Гіннесса потрапив найдовший у світі салют. Рівно опівночі спрацював ланцюг різнокольорових феєрверків загальною довжиною 4 з половиною кілометра. Другий рекорд встановили за найвищий у світі салют. Він пролунав на висоті 14 кілометрів. Попередній рекорд було встановлено в американському штаті Каліфорнія.

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А в нідерландському курортному місті Схевенінген полум'я від багаття перекинулося на сусідні дерева й кущі, що призвело до пожежі. На місце інциденту прибули пожежні служби. Вони за кілька годин ліквідували осередок займання. Про постраждалих наразі інформації немає. Зазвичай багаття розводять щороку за кілька хвилин до Нового року.

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У китайському місті Кашгар Новий рік зустрічали традиційно. На головній площі зібралося чимало відвідувачів, аби подивитися на костюмовану виставу. Виступ супроводжувався традиційними кашгарськими танцями й молитвами. Кашгар є одним із туристичних міст країни. Щороку відвідати маленьке місто приїздять більш ніж мільйон туристів.

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Найвища у світі статуя Христа-Спасителя в Ріо-Де-Жанейро на кілька годин перетворилася на місце для перформансу. Її освітили 3D-ілюмінацією за допомогою спеціальних ліхтарів. Спостерігати за шоу можна було як поблизу монумента, так і на пляжі.